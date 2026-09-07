Shimla News: इनर व्हील क्लब ने अस्पताल में भेंट किया राशन
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। इनर व्हील क्लब शिमला ने सोमवार को आइजीएमसी के कैंसर अस्पताल में लंगर सेवा फाउंडेशन को सूखा राशन भेंट किया और लंगर सेवा का आयोजन किया। इस पहल से 100 से अधिक मरीजों और उनके परिजनों को लाभ मिला। स्वयंसेवकों ने सूखा राशन वितरित किया। इसमें चावल, गेहूं का आटा, दालें, खाना पकाने का तेल, बेसन, चाय, दलिया और चीनी जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल थीं। वितरण के बाद लोगों को ताजा पका हुआ भोजन परोसा गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉ. कुशा पंडित चावला, संयुक्त सचिव प्रियंका वत्स और सदस्य तरनजीत कौर भोगल मौजूद रहीं। संवाद
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