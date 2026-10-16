Shimla News: विवि में दी सौर ऊर्जा तकनीक की जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के ग्रीन एनर्जी एवं नैनोटेक्नोलॉजी केंद्र में भवनों और परिवहन ढांचे में सौर ऊर्जा के उपयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी और विद्युत अभियांत्रिकी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने भवनों में एकीकृत सौर ऊर्जा प्रणाली और रेल तथा सड़क ढांचे में सौर तकनीक के उपयोग की जानकारी दी। कार्यशाला का समन्वय डॉ. अंजलि शर्मा, डॉ. जेसमिन कौर और डॉ. मनीष ने किया। तकनीकी सत्रों में उद्योग विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों के साथ अनुभव साझा किए। संवाद
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