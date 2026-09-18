Shimla News: एचपीयू के एआई केंद्र से उद्योग और स्टार्टअप को मिलेगा मंच

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केंद्र की अनुमानित लागत 7.65 करोड़ रुपये है। पहले चरण में 3.24 करोड़ रुपये मौजूदा नेटवर्किंग सुविधा को मजबूत करने पर खर्च होंगे। दूसरे चरण के लिए करीब 4.41 करोड़ रुपये का अनुमान है। डीआरडीओ, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जैसी एजेंसियां अतिरिक्त वित्तीय सहयोग देंगी।