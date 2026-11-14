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Shimla News: दुर्गापुर में विद्यार्थियों ने दूरबीन से देखे आकाशीय पिंडों

Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
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In Durgapur, students observed celestial bodies through telescopes.
जुन्गा (शिमला)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दुर्गापुर में स्थापित दूरबीन विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके माध्यम से विद्यार्थी आकाशीय पिंडों और खगोलीय गतिविधियों का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानाचार्य अश्वनी कुमार ने बताया कि दूरबीन स्थापित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ खगोल विज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ाना है। यह सुविधा विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी हासिल करने का अवसर प्रदान कर रही है। दूरबीन से आकाशीय पिंडों का अवलोकन करना विद्यार्थियों के लिए बेहद रोचक अनुभव साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों 13 विद्यालयों के 259 विद्यार्थियों ने दुर्गापुर स्कूल पहुंचकर खगोलीय गतिविधियों का अवलोकन किया। इसके अलावा अभिभावक और क्षेत्र के अन्य लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विज्ञान की शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और रोचक बनाने में मददगार साबित हो रही है। संवाद
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