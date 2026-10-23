Shimla News: पांचवीं बार अतिक्रमण करते पकड़े तो जब्त सामान नहीं लौटाएगा निगम

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निगम प्रशासन के अनुसार प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों और निगम की चेतावनी के बावजूद तहबाजारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब उनके खिलाफ और सख्ती की जाएगी। बार-बार अतिक्रमण करते पकड़े जाने पर जब्त सामान वापस नहीं किया जाएगा। पंजीकृत तहबाजारियों को पांच मौके दिए जाएंगे जबकि बिना पहचान पत्र के बाहर से आकर शहर में सामान बेचने वालों को सिर्फ एक मौका मिलेगा। दूसरी बार सामान बेचते पकड़े जाने पर उनका सामान वापस नहीं किया जाएगा।