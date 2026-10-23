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Shimla News: पांचवीं बार अतिक्रमण करते पकड़े तो जब्त सामान नहीं लौटाएगा निगम

Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
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If caught trespassing for the fifth time, the corporation will not return the confiscated goods.
खास खबर
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शहर के नो वेंडिंग जोन में पाबंदी के बावजूद दुकानें सजाने वाले तहबाजारियों के खिलाफ निगम ने लागू की नई व्यवस्था
10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने के निर्देश
बाहरी तहबाजारियों को मिलेगा सिर्फ एक मौका
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के बाजारों में पाबंदी के बावजूद सड़क पर दुकानें सजाने वाले तहबाजारियों के खिलाफ नगर निगम अब और सख्ती करने जा रहा है। यदि कोई तहबाजारी पांचवीं बार सड़क पर अतिक्रमण करते पकड़ा जाता है, तो नगर निगम उसका जब्त सामान वापस नहीं करेगा।

शहर के लोअर बाजार, मिडिल बाजार, मालरोड, लक्कड़ बाजार और रिज मैदान के चिह्नित नो वेंडिंग जोन में यह व्यवस्था लागू होगी। अभी तक नगर निगम जुर्माना लगाने के बाद तहबाजारियों का जब्त सामान वापस लौटा देता था। तहबाजारियों पर एक हजार रुपये से लेकर अधिकतम 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है। इसके बावजूद कई तहबाजारी लोअर बाजार की सड़क पर सामान सजाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
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निगम प्रशासन के अनुसार प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों और निगम की चेतावनी के बावजूद तहबाजारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब उनके खिलाफ और सख्ती की जाएगी। बार-बार अतिक्रमण करते पकड़े जाने पर जब्त सामान वापस नहीं किया जाएगा। पंजीकृत तहबाजारियों को पांच मौके दिए जाएंगे जबकि बिना पहचान पत्र के बाहर से आकर शहर में सामान बेचने वालों को सिर्फ एक मौका मिलेगा। दूसरी बार सामान बेचते पकड़े जाने पर उनका सामान वापस नहीं किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि तहबाजारियों को नो वेंडिंग जोन में दुकानें न सजाने के लिए कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। अब नई व्यवस्था के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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कई तहबाजारियों को लग चुका है 10 हजार जुर्माना
नो वेंडिंग जोन में अतिक्रमण करने पर नगर निगम पहली बार एक हजार रुपये का जुर्माना लगाता है। इसके बाद बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ती जाती है। अधिकतम 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। शहर में कई तहबाजारी ऐसे हैं, जिन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लग चुका है। यह अब अपना जब्त सामान लेने भी नहीं आ रहे हैं। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा ने बताया कि बार-बार बाजार में अतिक्रमण करने वाले तहबाजारियों का सामान अब वापस नहीं किया जाएगा। तहबाजारियों को सामान बेचने के लिए निगम ने जगह उपलब्ध कराई है। उन्हें वहीं सामान सजाने की अनुमति होगी।



त्योहारी सीजन में भी सख्ती, तहबाजारी परेशान
शहर के बाजारों में नगर निगम की सख्ती के चलते 300 से ज्यादा तहबाजारियों का काम पांच महीने से ठप पड़ा है। नगर निगम ने इन्हें आजीविका भवन में जगह उपलब्ध कराई थी, लेकिन एक भी तहबाजारी वहां शिफ्ट नहीं हुआ। अब आजीविका भवन में मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में वहां तहबाजारियों को दी जगह भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। त्योहारी सीजन में काम ठप होने से तहबाजारी परेशान हैं। उनका कहना है कि नगर निगम बाजारों के आसपास उन्हें एक-एक फीट जगह उपलब्ध कराए, ताकि वे अपना परिवार चला सकें। हालांकि, निगम ने इस मांग को भी मानने से इनकार कर दिया है।
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