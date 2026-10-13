हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 14 और 15 अक्तूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्रथम वर्ष के एक विद्यार्थी से कथित रैगिंग का मामला सामने आया है। उधर, रोहतांग दर्रा घूमने गए गाजियाबाद के एक छात्र की फोटो खिंचवाते समय ढांक से गिरकर मौत हो गई। कीरतपुर-मनाली फोरलेन की झलोगी टनल को भूस्खलन के खतरे से सुरक्षित करने के लिए नया तकनीकी विकल्प तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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