निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों के उपनिदेशकों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। निदेशालय के निर्देश जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली अंडर-19 खेल प्रतियोगिताओं के साथ कोचिंग कैंपों पर भी लागू होंगे। इससे विभिन्न जिलों से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पहुंचने वाले खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी की दर में एकरूपता सुनिश्चित होगी। विभाग ने पूर्व में जारी 30 जुलाई 2024 के पत्र का हवाला देते हुए इस संबंध में आवश्यक अनुपालन के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों की डाइट मनी पर होने वाला खर्च स्वीकृत बजटीय प्रावधानों और लागू वित्तीय नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के दौरान निर्धारित दरों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। डाइट मनी की समान दर निर्धारित होने से खेल प्रतियोगिताओं के दौरान भुगतान व्यवस्था में स्पष्टता आएगी। जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भोजन संबंधी खर्च के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता मिलेगी।