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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Jairam Thakur said: CM Sukhu should not waste time on Rahul Gandhi but focus on Himachal's development

राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- राहुल गांधी के लिए समय बर्बाद न करें, हिमाचल के विकास पर ध्यान दें सीएम सुक्खू

Tue, 13 Oct 2026 05:04 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 05:04 PM IST
सार

जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री हर रोज दिल्ली दौड़कर सरकारी खर्चे पर कांग्रेस रैलियों में भाग ले रहे हैं और शिमला पहुंचते ही उन्हें वापस बुला लिया जाता है। कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है, जिसके चलते वह दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। 

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Jairam Thakur said: CM Sukhu should not waste time on Rahul Gandhi but focus on Himachal's development
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे राहुल गांधी के लिए अपना समय बर्बाद न करें और हिमाचल के विकास पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री हर रोज दिल्ली दौड़कर सरकारी खर्चे पर कांग्रेस रैलियों में भाग ले रहे हैं और शिमला पहुंचते ही उन्हें वापस बुला लिया जाता है। कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है, जिसके चलते वह दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं।  नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से देश शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ढोना कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश की नहीं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वह चुनावी प्रक्रिया के बजाय हंगामे के जरिये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हार के कारण कांग्रेस कमजोर हुई है और जनता का भरोसा भाजपा पर बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि आज चुनाव होने पर कांग्रेस को पहले से भी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा।

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सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग और जंजैहली मंडलों की भाजपा कार्यकर्ता बैठकों में जयराम ठाकुर ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने पंचायत चुनावों में भाजपा का साथ देने के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनावों के नतीजों से 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का आधार मजबूत हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड जीत के लक्ष्य के साथ जुटने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा

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