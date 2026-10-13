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हिमाचल प्रदेश: रोहतांग घूमने गए गाजियाबाद के छात्र की ढांक से गिरकर मौत, फोटो खिंचवाते समय पेश आया हादसा

Tue, 13 Oct 2026 04:06 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली (कुल्लू)।
संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली (कुल्लू)। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 13 Oct 2026 04:06 PM IST
सार

रोहतांग दर्रा घूमने आए गाजियाबाद के एक छात्र की ढांक से गिरने के कारण मौत हो गई। डीएसपी केलांग केडी शर्मा के अनुसार, छात्र फोटो खिंचवाते समय हादसे का शिकार हुआ। घटना रोहतांग से ग्रांफू की तरफ जाते समय हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

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ghaziabad student dies after falling off cliff near rohtang
दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रोहतांग दर्रा घूमने गए गाजियाबाद के एक छात्र की ढांक से गिरकर मौत हो गई। हादसा रोहतांग से ग्रांफू की तरफ जाते समय हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है।

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डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया कि रोहतांग घूमने आए एक पर्यटक छात्र की मौत होने की सूचना मिली है। फोटो खिंचवाते हुए वह हादसे का शिकार हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है। हादसे के कारणों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने के बाद ही घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी।

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