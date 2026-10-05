HP Big News: खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा, राष्ट्रपति दाैरा कल से; प्रदेश में चार दिन बारिश-बर्फबारी के आसार

एशियाई खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल का नाम रोशन करने वाली पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर ने सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दाैरान सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इन खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। राज्य में लगातार चार दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। उधर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से हिमाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगी। दौरे की शुरुआत बिलासपुर में एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह से होगी। इसके बाद वह मनाली जाएंगी। दूसरी तरफ पुराना हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग पर रांगले के समीप बीती रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 27 वर्षीय पिकअप चालक की मौत हो गई। वहीं नवरात्र और दशहरा से पहले मैक्लोडगंज में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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