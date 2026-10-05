{"_id":"6ac34b94e314fb9a9705789b","slug":"president-droupadi-murmu-himachal-pradesh-visit-atal-tunnel-traffic-restrictions-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा कल से, बिलासपुर से मनाली तक सुरक्षा कड़ी; अटल टनल 16 घंटे रहेगी बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार 6 अक्तूबर से हिमाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर यातायात तक व्यापक तैयारियां की हैं। राष्ट्रपति का कार्यक्रम बिलासपुर से शुरू होकर मनाली और अटल टनल तक पहुंचेगा। राष्ट्रपति के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बिलासपुर स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में उनकी मौजूदगी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति मनाली के लिए रवाना होंगी। मनाली में उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है। अगले दिन यानी 7 अक्तूबर को हिडिंबा मंदिर और अटल टनल रोहतांग जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 8 अक्तूबर की सुबह राष्ट्रपति हिमाचल से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। विज्ञापन

पहले नयना देवी जाने का था कार्यक्रम, अब बदलाव

राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे के पहले प्रस्तावित कार्यक्रम में श्री नयना देवी मंदिर का दौरा भी शामिल था। बाद में कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब राष्ट्रपति सीधे बिलासपुर एम्स पहुंचेंगी और वहां आयोजित दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। दीक्षांत समारोह में वह प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के भी मौजूद रहने की जानकारी है।

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एम्स बिलासपुर में पहला दीक्षांत समारोह

बिलासपुर एम्स के लिए राष्ट्रपति का दौरा खास महत्व रखता है। संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह में मेडिकल शिक्षा पूरी करने वाले प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए बिलासपुर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने-जाने वाले मार्गों पर भी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही के दौरान आम यातायात को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करें।

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बिलासपुर में भी बदलेगी यातायात व्यवस्था

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए घागस और जबली समेत कई क्षेत्रों में यातायात को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है। जारी व्यवस्था के अनुसार सुबह के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने के दौरान संबंधित मार्ग पर सामान्य यातायात को कुछ समय के लिए रोकने की व्यवस्था की जा सकती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति के काफिले की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है।

मनाली में होगा राष्ट्रपति का रात्रि ठहराव

बिलासपुर में कार्यक्रम पूरा करने के बाद राष्ट्रपति मनाली जाएंगी। यहां उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है। मनाली में राष्ट्रपति के प्रवास को देखते हुए प्रशासन ने होटल क्षेत्र, प्रमुख मार्गों और कार्यक्रम स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। राष्ट्रपति के संभावित रूट पर पुलिस की तैनाती के साथ-साथ यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को इस दौरान कुछ मार्गों पर अस्थायी यातायात प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

7 अक्तूबर को हिडिंबा मंदिर और अटल टनल का कार्यक्रम

राष्ट्रपति के कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर को हिडिंबा मंदिर में दर्शन और इसके बाद अटल टनल रोहतांग का दौरा प्रस्तावित है। अटल टनल और आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए सामान्य यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है। प्रशासन ने पहले से ही लोगों को प्रतिबंधों की जानकारी देना शुरू कर दिया है, ताकि पर्यटक और स्थानीय लोग अपनी यात्रा उसी के अनुसार तय कर सकें।



अटल टनल जाने वालों के लिए सबसे जरूरी अपडेट

राष्ट्रपति के दौरे के कारण 6 अक्टूबर रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक अटल टनल की ओर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके बाद 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल रोहतांग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यानी इस अवधि में अटल टनल और उससे आगे की ओर जाने वाले पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। प्रशासन ने जरूरत के अनुसार वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट करने की भी व्यवस्था रखी है।

रामबाग-हिडिंबा-ओल्ड मनाली मार्ग पर भी असर

राष्ट्रपति के मनाली प्रवास को देखते हुए 6 से 8 अक्टूबर तक रामबाग से हिडिंबा मंदिर और ओल्ड मनाली की ओर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इससे इस क्षेत्र में मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने वाहन चालकों से कहा है कि वे बिना जरूरत प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन लेकर न जाएं और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर नजर

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। एम्स बिलासपुर, राष्ट्रपति के संभावित रूट, मनाली और अटल टनल क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा एजेंसियां राष्ट्रपति के कार्यक्रम से जुड़े सभी स्थानों और मार्गों का निरीक्षण कर चुकी हैं। काफिले की आवाजाही के दौरान स्थानीय यातायात को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।



आपातकालीन वाहनों को रहेगी छूट

यातायात प्रतिबंधों के बावजूद एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस और सुरक्षा वाहनों को आवश्यकतानुसार आवाजाही की अनुमति रहेगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा ड्यूटी में शामिल और सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत वाहनों को भी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आवाजाही की अनुमति दी जा सकेगी।



पर्यटकों के लिए जरूरी सलाह

अक्तूबर में कुल्लू-मनाली में पर्यटकों की अच्छी आवाजाही रहती है। ऐसे में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान लगने वाले यातायात प्रतिबंधों का सीधा असर पर्यटकों की आवाजाही पर पड़ सकता है। जो पर्यटक मनाली, सोलंगनाला या अटल टनल की तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें 6 और 7 अक्तूबर की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। विशेष रूप से अटल टनल जाने वाले पर्यटकों को प्रतिबंध की अवधि में यात्रा से बचने और प्रशासन की ओर से जारी ताजा यातायात निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।