एशियाई खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल का नाम रोशन करने वाली पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर ने सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दाैरान मुख्यमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शाल भेंटकर उनका सम्मान किया और इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। सीएम ने कहा कि बेटियों की मेहनत और सफलता पर हर हिमाचलवासी का सिर गर्व से ऊंचा है। प्रदेश सरकार जल्द ही इनके सम्मान में समारोह आयोजित कर तीनों खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देगी और सरकारी सेवा में समायोजित करेगी।

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पुलिस विभाग में नौकरी न चाहने वाली खिलाड़ियों को खेल विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। कहा कि बेटियां यूं ही आगे बढ़ती रहें, नए मुकाम हासिल करें और हिमाचल का मान बढ़ाती रहें। प्रदेश सरकार जल्द ही इनके सम्मान में समारोह आयोजित कर तीनों खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ की सम्मान राशि देगी। गोल्ड जीतने वाली कबड्डी टीम ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की।