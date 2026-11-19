हिमाचल: लडभड़ोल हादसे में छह घरों के चिराग बुझने से क्षेत्र में मातम, नम आंखों से दी अंतिम विदाई
सड़क हादसे में मंडी जिले के पांच नाबालिगों सहित छह युवाओं की जान चली गई। गुरुवार को जब उनके शव पैतृक गांवों में पहुंचे तो पूरे क्षेत्र में चीख-पुकार मच गई।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लडभड़ोल में मंगलवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने लडभड़ोल क्षेत्र के छह परिवारों को गहरा जख्म दिया है। इस दुर्घटना में पांच नाबालिगों सहित छह युवाओं की जान चली गई। गुरुवार को जब उनके शव पैतृक गांवों में पहुंचे तो पूरे क्षेत्र में चीख-पुकार मच गई। सिमस से लेकर गवाला और दरोब तक के गांवों में मातम पसरा रहा। मां अपने बेटे को पुकारती रहीं और पिता अपने लाडले के शव से लिपटकर बिलखते रहे।
छह युवाओं की अर्थियां उठीं तो ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं
एक साथ छह युवाओं की अर्थियां उठीं तो अंतिम विदाई देने पहुंचे ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं में चार अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। जिन घरों में पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब असहनीय सन्नाटा छा गया है। परिजनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और वे बार-बार बेसुध हो रहे थे। रिश्तेदार और ग्रामीण उन्हें संभालने का प्रयास करते रहे। अपनों को खोने का दर्द हर किसी को भीतर तक झकझोर रहा था।
एक साथ चिताएं जलीं तो माहौल बेहद गमगीन हो गया
गुरुवार को क्षेत्र के अलग-अलग श्मशानघाटों में युवाओं का अंतिम संस्कार किया गया। त्रिवेणी घाट और कुड्ड श्मशानघाट में जब एक साथ चिताएं जलीं तो माहौल बेहद गमगीन हो गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध था। कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले और गांवों में दिनभर शोक का माहौल बना रहा।
क्षेत्र में गहरा सदमा
इस हादसे ने केवल छह परिवारों को ही नहीं, बल्कि पूरे लडभड़ोल क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिन युवाओं से परिवारों को भविष्य की उम्मीदें थीं, वे अचानक सभी को छोड़कर चले गए। गांवों में हर तरफ हादसे की चर्चा रही। लोग पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाने पहुंचते रहे।
मंडी: कोठी पतन के समीप ब्यास नदी में गिरी कार, दो लोग घायल
धर्मपुर क्षेत्र में कोठी पतन के समीप एक कार अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए दोनों घायलों को बाहर निकाला और उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया। स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में हेमराज (64) और कृष्ण चंद (34) घायल हुए हैं। दोनों को स्थानीय लोगों की सहायता से नागरिक अस्पताल धर्मपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया।
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