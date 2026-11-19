मंडी: कोठी पतन के समीप ब्यास नदी में गिरी कार, दो लोग घायल

धर्मपुर क्षेत्र में कोठी पतन के समीप एक कार अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए दोनों घायलों को बाहर निकाला और उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया। स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में हेमराज (64) और कृष्ण चंद (34) घायल हुए हैं। दोनों को स्थानीय लोगों की सहायता से नागरिक अस्पताल धर्मपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया।

