HP Big News: एक सप्ताह तक माैसम साफ, शाहपुर दशहरा उत्सव को राज्य स्तरीय दर्जा, कार से मिला 20 ग्राम चिट्टा

हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक अगले सात दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से शाहपुर में आयोजित एंटी चिट्टा वाकाथॉन को संबोधित किया। इस दाैरान सुक्खू ने शाहपुर दशहरा उत्सव को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करने की घोषणा की। उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि अब कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और अंतर्विरोध पूरी तरह जगजाहिर हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 22 और 23 अक्तूबर को चंबा जिले के दौरे पर रहेंगे। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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