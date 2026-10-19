शिमला: कार से मिला 20 ग्राम चिट्टा, तारादेवी में तीन युवक गिरफ्तार; स्पेशल सेल को मिली थी गुप्त सूचना

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के तारादेवी क्षेत्र में पुलिस स्पेशल सेल ने एक कार से करीब 20 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। पुलिस ने कार में सवार तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में बालूगंज पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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पुलिस के अनुसार, 18 अक्तूबर को स्पेशल सेल शिमला की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने तारादेवी क्षेत्र में एक कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से करीब 20 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद कार सवार तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज कुमार (20), निवासी चक्कर, शिमला; लखविन्द्र सिंह (36), निवासी तारादेवी, शिमला और मूल निवासी होशियारपुर, पंजाब; तथा सौरव कश्यप (29), निवासी झालगी, तारादेवी, शिमला के रूप में हुई है।पुलिस थाना बालूगंज में अभियोग संख्या 220/2026, दिनांक 19 अक्तूबर 2026, के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और क्या इसके पीछे कोई अन्य आपूर्ति नेटवर्क सक्रिय है। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होना दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। मामले में आगे की स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होगी।