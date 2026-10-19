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हिमाचल: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 22-23 अक्तूबर को चंबा दौरे पर, होली में लोगों से करेंगे संवाद

Mon, 19 Oct 2026 02:07 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 19 Oct 2026 02:07 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 22 और 23 अक्तूबर को चंबा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। होली में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत लोगों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से संवाद करेंगे।

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 22 और 23 अक्टूबर को चंबा जिले के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान होली में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के तहत वे क्षेत्र के लोगों, महिला मंडलों और युवक मंडलों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे।

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दौरे के दौरान विकास योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत भी प्रमुख रूप से शामिल रहेगी। मुख्यमंत्री के इस दौरे से क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

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