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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal pradesh weather forecast 25 october 2026

मौसम: हिमाचल में 25 अक्तूबर तक साफ रहेगा आसमान, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट नहीं; ऊना में 32 डिग्री पहुंचा पारा

Mon, 19 Oct 2026 03:08 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 19 Oct 2026 03:08 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 19 से 25 अक्तूबर तक प्रदेश के मैदानी, मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान नहीं है। अगले 4-5 दिनों में कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

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himachal pradesh weather forecast 25 october 2026
हिमाचल मौसम अपडेट। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर के तीसरे सप्ताह के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र शिमला की ओर से 19 अक्तूबर 2026 को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, 25 अक्तूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। विभाग ने इस अवधि के लिए किसी भी जिले में मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की है।

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मैदानी इलाकों से लेकर मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक अगले सात दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में फिलहाल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी को लेकर कोई विशेष मौसमी गतिविधि नजर नहीं आ रही है।
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ऊना में सबसे ज्यादा 32 डिग्री तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, बीते दिन प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 0.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।
 
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पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। अधिकांश मौसम केंद्रों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। कई स्थानों पर तापमान सामान्य या सामान्य के आसपास दर्ज किया गया, जबकि कुछ केंद्रों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

ऊंचे पहाड़ों में ठंड, मैदानी इलाकों में गर्मी
तापमान के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में यह 6 से 15 डिग्री और निचले पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में 12 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 14 से 18 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 21 से 30 डिग्री और निचले पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया गया। इससे साफ है कि ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी महसूस हो रही है।

अगले 4-5 दिनों में बढ़ सकता है तापमान
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रह सकता है, जबकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

25 अक्तूबर तक किसी जिले में मौसम की चेतावनी नहीं
मौसम केंद्र शिमला के बुलेटिन में 19 से 25 अक्तूबर तक किसी भी दिन के लिए मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति सहित सभी जिलों के लिए अगले पांच दिनों का पूर्वानुमान शुष्क बताया गया है।

फिलहाल प्रदेश में बारिश, बर्फबारी, गरज-चमक, तेज हवाओं, ओलावृष्टि और कोहरे को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, 19 से 25 अक्तूबर तक राज्य में मुख्य रूप से शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है।
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