हिमाचल में बर्फबारी: कई दर्रे बंद, रोहतांग में पांच इंच तक हिमपात; साच पास से पांगी का सड़क संपर्क कटा

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर सर्दियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति से लेकर मनाली के रोहतांग दर्रे और चंबा के साच पास तक हुई ताजा बर्फबारी ने कई प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। शिंकुला पास, बारालाचा पास, कुंजुम टॉप और साच पास में बर्फ जमने तथा फिसलन बढ़ने के कारण प्रशासन ने एहतियातन यातायात बंद कर दिया है। रोहतांग दर्रे में शुक्रवार सुबह तक चार से पांच इंच और मढ़ी में करीब एक इंच ताजा हिमपात दर्ज किया गया।

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ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बदल रहे मौसम के बीच पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है।



शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम दर्रे पर यातायात बंद

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते शिंकुला पास, बारालाचा पास और कुंजुम टॉप सहित कई मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गए हैं। मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन इन मार्गों पर यातायात रोक दिया है।

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लाहौल घाटी में रोहतांग दर्रे से लेकर उदयपुर और मनाली-लेह मार्ग पर वीरवार रात से रुक-रुककर बर्फबारी हो रही है। कई स्थानों पर 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फ जमने की जानकारी है। बर्फबारी के कारण घाटी के भीतर कई बस रूट भी प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम सामान्य होने तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा से बचने की सलाह दी है।

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रोहतांग में चार से पांच इंच बर्फ, मढ़ी से पर्यटक लौटाए

मनाली के रोहतांग दर्रे और मढ़ी में शुक्रवार सुबह ताजा बर्फबारी शुरू हुई। रोहतांग में करीब चार से पांच इंच और मढ़ी में लगभग एक इंच बर्फ जम गई है। लगातार हिमपात और सड़क पर फिसलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए रोहतांग दर्रे की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार मढ़ी से आगे रोहतांग की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

इस मार्ग पर केवल आपातकालीन वाहनों को जाने की अनुमति है। गुलाबा बैरियर पर भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जो पर्यटक वाहन पहले ही मढ़ी पहुंच चुके थे, उन्हें सुरक्षित वापस मनाली की ओर भेजा जा रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों और वाहन चालकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आगे की आवाजाही मौसम और सड़क की स्थिति का आकलन करने के बाद ही बहाल की जाएगी।

साच पास में दो फीट तक बर्फ, पांगी का चंबा से संपर्क कटा

चंबा जिले के चुराह उपमंडल में साच पास और काहलो जोत में वीरवार देर रात हुई बर्फबारी से बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। साच पास में करीब दो फीट बर्फबारी होने का अनुमान है। मार्ग पर बर्फ जमने और फिसलन बढ़ने के कारण प्रशासन ने एहतियातन यातायात रोक दिया है। इससे जनजातीय क्षेत्र पांगी का चंबा मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है।



चंबा जिले के चुराह उपमंडल में साच पास और काहलो जोत में वीरवार देर रात हुई बर्फबारी से बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। साच पास में करीब दो फीट बर्फबारी होने का अनुमान है। मार्ग पर बर्फ जमने और फिसलन बढ़ने के कारण प्रशासन ने एहतियातन यातायात रोक दिया है। इससे जनजातीय क्षेत्र पांगी का चंबा मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है।

समुद्रतल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित साच पास मौसम पर निर्भर रहने वाला दर्रा है। आमतौर पर अक्तूबर-नवंबर में बर्फबारी के कारण यह सर्दियों के लिए बंद हो जाता है। ताजा हिमपात के बाद इस बार भी दर्रे की मौसमी बंदी शुरू हो गई है। सर्दियों का मौसम शुरू होने के चलते इसके जल्द बहाल होने की उम्मीद कम है।



पांगी के लोगों को अब तय करना होगा लंबा सफर

साच पास मार्ग बंद होने से पांगी के लोगों को चंबा पहुंचने के लिए अब वाया कुल्लू-मनाली या जम्मू-कश्मीर होकर सफर करना पड़ेगा। साच पास के रास्ते किलाड़ से चंबा की दूरी करीब 170 किलोमीटर है, जबकि वैकल्पिक मार्गों से यह दूरी बढ़कर लगभग 650 से 700 किलोमीटर तक हो जाती है।

इस कारण लोगों को पहले के मुकाबले अधिक समय और किराया खर्च करना पड़ेगा। जहां साच पास से यात्रा में एक दिन लगता था, वहीं वैकल्पिक मार्गों से दो से तीन दिन तक लग सकते हैं। सर्दियों में पांगी के लोग राशन और जरूरी सामान का भंडारण पहले ही कर लेते हैं, लेकिन सड़क बंद होने से दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए चंबा पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बन जाता है।



कुकुमसेरी में पारा माइनस 2.4 डिग्री, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड

प्रदेश में बर्फबारी के साथ तापमान में गिरावट का असर भी दिखने लगा है। मौसम विभाग के 13 नवंबर के बुलेटिन के अनुसार कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पिछले दिन ऊना में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इससे साफ है कि प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में दिन के समय अपेक्षाकृत गर्मी बनी हुई है।



13 से 15 नवंबर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 14 और 15 नवंबर को भी ऊंचाई वाले और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है।



मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात की संभावना बनी हुई है। चंबा और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ रोहतांग और बारालाचा के आसपास भी बर्फबारी हो सकती है। हालांकि, 14 नवंबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम में सुधार आने और धूप खिलने की संभावना जताई गई है।



16 से 19 नवंबर तक मुख्य रूप से शुष्क रहेगा मौसम

मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 19 नवंबर के सप्ताह में 13 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 14 और 15 नवंबर को भी एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या हिमपात के आसार हैं। इसके बाद सप्ताह के शेष दिनों यानी 16 से 19 नवंबर तक प्रदेश में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद आगामी तीन से चार दिनों में तापमान में धीरे-धीरे दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा महसूस होगी, जबकि धूप निकलने पर दिन में कुछ राहत मिल सकती है।



15 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ पर भी रहेगी नजर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 15 नवंबर से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इसके कारण हिमाचल में व्यापक बारिश या भारी बर्फबारी होने का कोई निश्चित पूर्वानुमान नहीं दिया गया है। फिलहाल उपलब्ध अनुमान के मुताबिक 16 नवंबर से प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है।