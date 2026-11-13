हिमाचल में बर्फबारी: कई दर्रे बंद, रोहतांग में पांच इंच तक हिमपात; साच पास से पांगी का सड़क संपर्क कटा
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने सर्दियों की दस्तक तेज कर दी है। शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम दर्रे सहित साच पास पर यातायात रोक दिया गया है, जबकि रोहतांग में चार से पांच इंच तक ताजा बर्फ जमी है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर सर्दियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति से लेकर मनाली के रोहतांग दर्रे और चंबा के साच पास तक हुई ताजा बर्फबारी ने कई प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। शिंकुला पास, बारालाचा पास, कुंजुम टॉप और साच पास में बर्फ जमने तथा फिसलन बढ़ने के कारण प्रशासन ने एहतियातन यातायात बंद कर दिया है। रोहतांग दर्रे में शुक्रवार सुबह तक चार से पांच इंच और मढ़ी में करीब एक इंच ताजा हिमपात दर्ज किया गया।
शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम दर्रे पर यातायात बंद
जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते शिंकुला पास, बारालाचा पास और कुंजुम टॉप सहित कई मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गए हैं। मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन इन मार्गों पर यातायात रोक दिया है।
मनाली के रोहतांग दर्रे और मढ़ी में शुक्रवार सुबह ताजा बर्फबारी शुरू हुई। रोहतांग में करीब चार से पांच इंच और मढ़ी में लगभग एक इंच बर्फ जम गई है। लगातार हिमपात और सड़क पर फिसलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए रोहतांग दर्रे की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार मढ़ी से आगे रोहतांग की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
चंबा जिले के चुराह उपमंडल में साच पास और काहलो जोत में वीरवार देर रात हुई बर्फबारी से बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। साच पास में करीब दो फीट बर्फबारी होने का अनुमान है। मार्ग पर बर्फ जमने और फिसलन बढ़ने के कारण प्रशासन ने एहतियातन यातायात रोक दिया है। इससे जनजातीय क्षेत्र पांगी का चंबा मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है।
पांगी के लोगों को अब तय करना होगा लंबा सफर
साच पास मार्ग बंद होने से पांगी के लोगों को चंबा पहुंचने के लिए अब वाया कुल्लू-मनाली या जम्मू-कश्मीर होकर सफर करना पड़ेगा। साच पास के रास्ते किलाड़ से चंबा की दूरी करीब 170 किलोमीटर है, जबकि वैकल्पिक मार्गों से यह दूरी बढ़कर लगभग 650 से 700 किलोमीटर तक हो जाती है।
प्रदेश में बर्फबारी के साथ तापमान में गिरावट का असर भी दिखने लगा है। मौसम विभाग के 13 नवंबर के बुलेटिन के अनुसार कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पिछले दिन ऊना में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इससे साफ है कि प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में दिन के समय अपेक्षाकृत गर्मी बनी हुई है।
13 से 15 नवंबर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी के आसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 14 और 15 नवंबर को भी ऊंचाई वाले और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है।
16 से 19 नवंबर तक मुख्य रूप से शुष्क रहेगा मौसम
मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 19 नवंबर के सप्ताह में 13 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 14 और 15 नवंबर को भी एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या हिमपात के आसार हैं। इसके बाद सप्ताह के शेष दिनों यानी 16 से 19 नवंबर तक प्रदेश में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है।
15 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ पर भी रहेगी नजर
मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 15 नवंबर से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इसके कारण हिमाचल में व्यापक बारिश या भारी बर्फबारी होने का कोई निश्चित पूर्वानुमान नहीं दिया गया है। फिलहाल उपलब्ध अनुमान के मुताबिक 16 नवंबर से प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है।
ताजा बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले दर्रों और सड़कों पर फिसलन का खतरा बढ़ गया है। शिंकुला, बारालाचा, कुंजुम और साच पास जैसे क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है। रोहतांग की ओर भी प्रशासन की अनुमति के बिना आगे जाने से बचने की सलाह दी गई है।
विशेषकर पांगी, लाहौल-स्पीति और ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम और सड़क मार्गों से जुड़े प्रशासनिक निर्देशों पर ध्यान देना होगा। फिलहाल बर्फबारी ने प्रदेश में सर्दियों की शुरुआत का अहसास करा दिया है। आने वाले दिनों में मौसम साफ होने की संभावना के बावजूद ऊंचे पहाड़ों पर ठंड और बर्फ का असर बना रह सकता है।
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