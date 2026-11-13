हिमाचल: छह बार विधायक रहे पूर्व मंत्री सिंघी राम ने भाजपा से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में वापसी के कयास

2019 में भाजपा में हुए थे शामिल सिंघी राम ने वर्ष 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा था। हालांकि, भाजपा में शामिल होने के बाद वह सार्वजनिक मंचों पर कम ही दिखाई दिए। पार्टी के कार्यक्रमों, गतिविधियों और बैठकों में भी उनकी सक्रियता सीमित रही। अब उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस्तीफा भेजकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। अपने पत्र में उन्होंने निजी कारणों को इस्तीफे की वजह बताया है।

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रामपुर विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक रहे पूर्व मंत्री सिंघी राम ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को पत्र भेजकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने की जानकारी दी है। उनके इस्तीफे के बाद रामपुर की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सिंघी राम कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में रहे हैं। वह वर्ष 2003 से 2007 के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार में बागवानी एवं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे थे। इससे पहले वह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

कांग्रेस में वापसी को लेकर लगाए जा रहे कयास

रामपुर विधानसभा सीट विधायक नंद लाल के निधन के बाद खाली हुई है। ऐसे में सिंघी राम के भाजपा छोड़ने के बाद उनके कांग्रेस में लौटने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, सिंघी राम ने अभी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में फिलहाल कुछ तय नहीं किया है।



बोले- भाजपा में लंबे समय से असहज महसूस कर रहा था

सिंघी राम ने कहा कि वह लंबे समय से भाजपा में असहज महसूस कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। कांग्रेस में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने उनसे संपर्क किया है, इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। वह जल्द ही रामपुर जाकर अपने समर्थकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे।



भाजपा ने कहा- अभी इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ

वहीं, भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा कि सिंघी राम का इस्तीफा अभी पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पत्र मिलने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल सिंघी राम के इस्तीफे और उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर रामपुर सहित प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं जारी हैं।