हिमाचल प्रदेश: नेपाल में बाढ़ के बाद मंडी प्रशासन अलर्ट, फंसे और लापता लोगों की मदद के लिए हेल्पडेस्क स्थापित

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आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन: 1077

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र: 01905-226201

फोन: 01905-226202

फोन: 01905-226203

फोन: 01905-226204

मोबाइल: 85447-71889

अतिरिक्त उपायुक्त मंडी प्रियांशु खाती ने बताया कि यदि मंडी जिले का कोई व्यक्ति नेपाल में फंसा है, लापता है या लंबे समय से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उसके परिजन तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें। परिवार के सदस्य अपने नजदीकी उपमंडलाधिकारी (ना.) कार्यालय में भी शिकायत या सूचना दर्ज करा सकते हैं।प्रशासन के पास पहुंचने वाली सूचनाओं को एकत्रित कर संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। इसके बाद प्रभावित या लापता लोगों की तलाश, बचाव और राहत कार्यों के लिए आवश्यक स्तर पर समन्वय किया जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि सूचना जितनी जल्दी मिलेगी, उतनी ही तेजी से संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित कर मदद पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।नेपाल में फंसे या लापता किसी व्यक्ति के संबंध में मंडी जिला प्रशासन को सूचना देने के लिए ये संपर्क माध्यम उपलब्ध हैं:इसके अलावा परिजन अपने नजदीकी एसडीएम कार्यालय में भी लापता व्यक्ति की जानकारी दर्ज करवा सकते हैं।