हिमाचल माैसम: इस दिन मानसून विदा होने के आसार, 5 अक्तूबर से बारिश-बर्फबारी की संभावना

मैदानी जिलों में गर्मी का असर फिर महसूस होने लगा है। ऊना प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के निचले इलाकों में भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार चार अक्तूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पांच अक्तूबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। इस बार मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से करीब 11 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश की कमी का असर जल स्रोतों, कृषि गतिविधियों और जलविद्युत उत्पादन पर भी पड़ा है।