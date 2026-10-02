हिमाचल माैसम: इस दिन मानसून विदा होने के आसार, 5 अक्तूबर से बारिश-बर्फबारी की संभावना
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं।
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मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि, मानसून की विदाई के तुरंत बाद मौसम फिर करवट लेने वाला है। हिमाचल प्रदेश में करीब सवा तीन माह बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून की शनिवार को औपचारिक विदाई होने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 5 से 8 अक्तूबर तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही। साफ मौसम के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
मैदानी जिलों में गर्मी का असर फिर महसूस होने लगा है। ऊना प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के निचले इलाकों में भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार चार अक्तूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पांच अक्तूबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। इस बार मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से करीब 11 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश की कमी का असर जल स्रोतों, कृषि गतिविधियों और जलविद्युत उत्पादन पर भी पड़ा है।
अधिकतम तापमान
ऊना 34.0
बिलासपुर 32.0
कांगड़ा 31.8
मंडी 31.2
धर्मशाला 28.0
सोलन 28.5
नाहन 27.5
चंबा 27.3
मनाली 25.2
शिमला 24.7