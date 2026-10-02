रामपुर: सीएम सुक्खू बोले- किशाऊ बांध से 1,500 करोड़ का फायदा, सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता नहीं

राज्य सरकार ने हाल ही में किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल प्रदेश के हितों की बड़ी जीत सुनिश्चित की है। परियोजना के निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का लाभ होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने में पर्याप्त राजस्व आने से प्रदेश में बेहतर स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को रामपुर बुशहर के शिंगला हेलीपैड पर आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सभी क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास किया जा रहा है।

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राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाकर पैसा सीधे गांवों की अर्थव्यवस्था में पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने के समय दूध का खरीद मूल्य 32 रुपये प्रति लीटर था, जिसे अब बढ़ाकर लगभग दोगुना किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिक्कर-जरोल-गाहन सड़क के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस सड़क के बनने से क्षेत्र के सेब बागवानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तकलेच में एक कार्यक्रम में भाग लिया। वहां पर उन्होंने राजकीय स्कूल तकलेच को अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई करने की घोषणा की।इसके बाद मुख्यमंत्री ने सीएचसी तकलेच का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संवाद कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिएॉ दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शाम को काशा गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम पाट गांव में किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नंदलाल, मिल्कफेड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर, हिमकॉन के चेयरमैन विकेश चौहान, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर, पूर्व विधायक किशोरीलाल, उपायुक्त अनुभव कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह उपस्थित रहे।