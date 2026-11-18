शिमला बाईपास रोड पर कनलोग के पास बुधवार को एक ट्राला ट्रक सड़क के बीचोंबीच पलट गया। हादसे के कारण मार्ग पर दोनों ओर से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क पर ट्राला पलटने से वाहनों की आवाजाही रुक गई और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे तक आवाजाही बाधित रही।

विज्ञापन