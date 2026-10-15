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मौसम अपडेट: 18 अक्तूबर से साफ होगा मौसम, हिमाचल प्रदेश में दो दिन बारिश-बर्फबारी के आसार

Thu, 15 Oct 2026 02:30 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में 16 और 17 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 18 से 21 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रह सकता है।

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Himachal Weather Forecast October 2026
मौसम अपडेट (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर अगले दो दिन बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 16 और 17 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। इसके बाद 18 अक्तूबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 16 से 21 अक्तूबर तक के पूर्वानुमान में मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं जताई है।

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हमीरपुर समेत मैदानी जिलों को राहत
हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में 16 और 17 अक्तूबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए इन तारीखों में कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। ऐसे में मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को बारिश से राहत मिलने के आसार हैं।

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी संभव
मौसम विभाग के अनुसार, 16 और 17 अक्तूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। 18 अक्तूबर से इन क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।
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तापमान में आएगी गिरावट
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अधिकतम तापमान में भी तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री और अधिकतम तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे बढ़ सकता है।

पिछले 24 घंटों में कहां कितनी बारिश
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। शिमला जिले के खदराला में सबसे अधिक आठ मिलीमीटर बारिश हुई। धर्मशाला में तीन मिलीमीटर, जबकि पालमपुर, उदयपुर और कुकुमसेरी में दो-दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। निचार, वांगतू, सराहन और जोत में एक-एक मिलीमीटर बारिश हुई।
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लाहौल-स्पीति में हिमपात
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी दर्ज की गई। लाहौल-स्पीति जिले के सिस्सू गोंदला में पांच सेंटीमीटर और केलांग में तीन सेंटीमीटर हिमपात हुआ। तापमान की बात करें तो कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

21 अक्तूबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 से 21 अक्तूबर तक प्रदेश के मैदानी, मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही निकलने की सलाह दी जाती है।
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