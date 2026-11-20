शहर के अस्पताल रोड पर एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग कई फीट तक घिसटते चले गए। हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे के बाद वाहन चालक ने घायल बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बुजुर्ग का उपचार चल रहा है। गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं।

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घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद होने के बाद हादसे को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। सोलन शहर में लगातार हो रहे सड़क हादसे लोगों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने वाहन चालकों से शहर की सड़कों पर गति नियंत्रित रखने और सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है।