हिमाचल में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट करने के लिए धर्मशाला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिसंबर के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान का आगाज भव्य अंदाज में होगा। इस आयोजन में 500 से अधिक ड्रोन आसमान पर नशामुक्त हिमाचल का संदेश देंगे। इससे खेलों के रोमांच के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नशामुक्त हिमाचल का संदेश देखने को मिलेगा। समारोह में करीब 20 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्घाटन समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण ही अत्याधुनिक ड्रोन लाइट शो होगा। इसमें 500 से अधिक ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे और रंग-बिरंगी रोशनी से कम से कम 15 आकर्षक आकृतियां तैयार करेंगे। इन आकृतियों के माध्यम से खेलो हिमाचल और चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश दिया जाएगा। यह ड्रोन शो कम से कम 15 मिनट तक चलेगा।

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रात के समय आसमान में एक साथ जगमगाते सैकड़ों ड्रोन दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहेंगे। समारोह को आधुनिक और यादगार बनाने के लिए 20 से 25 मिनट के लेजर शो की भी योजना है। इसमें संगीत की धुनों के साथ रंग-बिरंगी लेजर किरणों का शानदार तालमेल देखने को मिलेगा। खेलों के इस महाकुंभ में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। हिमाचल के पारंपरिक लोक नृत्य, लोक कलाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां समारोह में चार चांद लगाएंगी। टॉर्च रिले यानी मशाल यात्रा का आयोजन भी प्रस्तावित है। यह यात्रा खेल भावना, एकता और नशे के खिलाफ सामूहिक संकल्प का प्रतीक बनेगी। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने के लिए सरकार की यह नई पहल है।