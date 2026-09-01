{"_id":"6a965eb021af26ec6a0fb6ed","slug":"himachal-vulture-nests-old-pine-trees-kangra-shimla-2026-09-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल प्रदेश: पुराने और मोटे चीड़ के पेड़ बने गिद्धों के पसंदीदा आशियाने, 553 पेड़ों पर मिले 617 घोंसले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के जंगलों में बड़े और पुराने चीड़ के पेड़ गिद्धों के प्रमुख आशियाने बने हुए हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से संबद्ध रहे मल्याश्री भट्टाचार्य और गौतम तालुकदार के शोध में सामने आया है कि संकटग्रस्त सफेद पीठ वाले गिद्ध घोंसला बनाने के लिए खासतौर पर पुराने और मोटे चीड़ के पेड़ों को पसंद करते हैं। कांगड़ा में वर्ष 2020 से 2024 के बीच किए गए अध्ययन में 17 गिद्ध बस्तियों में 617 सक्रिय घोंसले मिले। ये घोंसले 553 पेड़ों पर बनाए गए। शोधपत्र हिमाचल प्रदेश में सफेद पीठ वाले गिद्ध के घोंसला स्थल का चयन और घोंसले वाली बस्तियों पर खतरे में यह जानकारी सामने आई है। यह शोधपत्र फॉरेस्ट इकॉलॉजी एंड मैनेजमेंट में छापा गया है। विज्ञापन

अध्ययन में पाया गया कि घोंसला बनाने वाले पेड़ों का औसत तना और घेरा करीब 255 सेंटीमीटर था। पेड़ की मोटाई, शाखाओं और पत्तियों का फैलाव और आसपास मौजूद दूसरे घोंसलों से दूरी गिद्धों के लिए महत्वपूर्ण कारक रहे। करीब 80 फीसदी घोंसले समुद्र तल से 600 से 800 मीटर की ऊंचाई के बीच मिले। शिमला ग्रामीण वन मंडल में हिमालयी गिद्धों की प्रजनन संख्या को लेकर अर्चि सहगल, रोहित चौधरी और शिवानी देवी ने अध्ययन किया है। ये तीनों शूलिनी विवि सोलन से हैं, जबकि इनके अध्ययन में सहयोग बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के रोहित चौधरी ने किया है।

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शोधपत्र 'हिमाचल प्रदेश के शिमला वन मंडल ग्रामीण में हिमालयी गिद्ध की प्रजनन आबादी का आकलन' में 21 प्रजनन स्थलों पर 69 घोंसले मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें 53 घोंसलों में बच्चे पाए गए। शोधकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रजनन करने वाले हिमालयी गिद्धों की संख्या 138 आंकी।



जंगल की आग से खतरा

अध्ययन में जंगल की आग, चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने और पेड़ों की कटाई को गिद्धों के घोंसलों के लिए प्रमुख खतरा बताया गया है। शोधकर्ताओं ने बड़े और पुराने पेड़ों वाले जंगलों को बचाने, स्थानीय लोगों और वन विभाग के बीच जागरूकता बढ़ाने की सिफारिश की है। जंगल की आग से बचाव के विशेष उपाय करने की जरूरत भी बताई गई है।



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