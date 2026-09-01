हिमाचल प्रदेश: चंबा में नवविवाहिता की चुनरी आई काम, तेज बहाव में फंसे बाइक सवार को मिला जीवनदान; देखें वीडियो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 01 Sep 2026 09:56 AM IST
सार
चंबा के ककीरा-कमलाड़ी मार्ग पर बारिश के बाद सड़क के ऊपर से तेज पानी बहने लगा। इसी दौरान एक बाइक सवार तेज बहाव में फंस गया। टैक्सी में सवार लोगों ने तुरंत मदद की। नवविवाहित महिला और उसकी ननद ने अपनी चूनरी दी, जिन्हें जोड़कर रस्सी बनाई गई। इसके सहारे बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
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विस्तार
बारिश के बाद चंबा के ककीरा-कमलाड़ी मार्ग पर अचानक सड़क के ऊपर से तेज पानी बहने लगा। इसी दौरान मार्ग से गुजर रहा एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर फंस गया। हालात बिगड़ते देख वहां से गुजर रहे टैक्सी सवार लोगों ने तुरंत मदद के लिए कदम बढ़ाया और सूझबूझ से उसकी जान बचा ली।
बाइक सवार को बाहर निकालने के लिए मौके पर मौजूद एक नवविवाहित महिला और उसकी ननद ने अपनी चुनरी दे दी। लोगों ने दोनों चुनरियों को आपस में जोड़कर रस्सी का रूप दिया। इसके बाद इसी अस्थायी रस्सी के सहारे बाइक सवार को तेज बहाव से खींचकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया।
अचानक बढ़ा पानी, बीच सड़क फंस गया बाइक सवार
बारिश के दौरान ककीरा-कमलाड़ी मार्ग पर पानी का बहाव अचानक तेज हो गया था। इसी बीच बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। पानी की रफ्तार बढ़ने के कारण वह अपना संतुलन बनाए रखने में मुश्किल में पड़ गया और तेज बहाव के बीच फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल उसे निकालने की कोशिश शुरू की। तेज बहाव के कारण सीधे उसके पास पहुंचना जोखिम भरा था, इसलिए दूर से ही उसे सुरक्षित बाहर खींचने का तरीका अपनाया गया।
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दो चुनरियों को जोड़कर बनाई रस्सी
रेस्क्यू के दौरान टैक्सी में सवार नवविवाहित महिला और उसकी ननद ने अपनी चुनरी मदद के लिए उपलब्ध करवाई। लोगों ने दोनों चुनरियों को आपस में बांधकर लंबी रस्सी तैयार की। इसके बाद लोगों ने चुनरी को बाइक सवार तक पहुंचाया और उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर खींचा। सामूहिक प्रयास और समय पर दिखाई गई सूझबूझ से बाइक सवार को तेज बहाव से बाहर निकाल लिया गया।
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बाइक सवार को बाहर निकालने के लिए मौके पर मौजूद एक नवविवाहित महिला और उसकी ननद ने अपनी चुनरी दे दी। लोगों ने दोनों चुनरियों को आपस में जोड़कर रस्सी का रूप दिया। इसके बाद इसी अस्थायी रस्सी के सहारे बाइक सवार को तेज बहाव से खींचकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया।
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अचानक बढ़ा पानी, बीच सड़क फंस गया बाइक सवार
बारिश के दौरान ककीरा-कमलाड़ी मार्ग पर पानी का बहाव अचानक तेज हो गया था। इसी बीच बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। पानी की रफ्तार बढ़ने के कारण वह अपना संतुलन बनाए रखने में मुश्किल में पड़ गया और तेज बहाव के बीच फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल उसे निकालने की कोशिश शुरू की। तेज बहाव के कारण सीधे उसके पास पहुंचना जोखिम भरा था, इसलिए दूर से ही उसे सुरक्षित बाहर खींचने का तरीका अपनाया गया।
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दो चुनरियों को जोड़कर बनाई रस्सी
रेस्क्यू के दौरान टैक्सी में सवार नवविवाहित महिला और उसकी ननद ने अपनी चुनरी मदद के लिए उपलब्ध करवाई। लोगों ने दोनों चुनरियों को आपस में बांधकर लंबी रस्सी तैयार की। इसके बाद लोगों ने चुनरी को बाइक सवार तक पहुंचाया और उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर खींचा। सामूहिक प्रयास और समय पर दिखाई गई सूझबूझ से बाइक सवार को तेज बहाव से बाहर निकाल लिया गया।
घटना का वीडियो भी आया सामने
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच फंसे बाइक सवार को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान लोगों ने जिस तरह तत्काल उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल कर युवक को बचाया, उसकी चर्चा हो रही है। कुछ ही समय में स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन समय पर मिली मदद से बड़ा हादसा टल गया।
बारिश में तेज बहाव से सावधान रहने की जरूरत
पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान सड़क के ऊपर से अचानक पानी बहने लगता है। कई बार सामान्य नजर आने वाला पानी कुछ ही देर में तेज बहाव में बदल जाता है। ऐसे में वाहन लेकर पानी को पार करने का प्रयास खतरनाक साबित हो सकता है। ककीरा-कमलाड़ी मार्ग की यह घटना भी बारिश के दौरान तेज बहाव वाले स्थानों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत को सामने लाती है।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच फंसे बाइक सवार को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान लोगों ने जिस तरह तत्काल उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल कर युवक को बचाया, उसकी चर्चा हो रही है। कुछ ही समय में स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन समय पर मिली मदद से बड़ा हादसा टल गया।
बारिश में तेज बहाव से सावधान रहने की जरूरत
पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान सड़क के ऊपर से अचानक पानी बहने लगता है। कई बार सामान्य नजर आने वाला पानी कुछ ही देर में तेज बहाव में बदल जाता है। ऐसे में वाहन लेकर पानी को पार करने का प्रयास खतरनाक साबित हो सकता है। ककीरा-कमलाड़ी मार्ग की यह घटना भी बारिश के दौरान तेज बहाव वाले स्थानों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत को सामने लाती है।