हिमाचल प्रदेश: चंबा में नवविवाहिता की चुनरी आई काम, तेज बहाव में फंसे बाइक सवार को मिला जीवनदान; देखें वीडियो

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बाइक सवार को बाहर निकालने के लिए मौके पर मौजूद एक नवविवाहित महिला और उसकी ननद ने अपनी चुनरी दे दी। लोगों ने दोनों चुनरियों को आपस में जोड़कर रस्सी का रूप दिया। इसके बाद इसी अस्थायी रस्सी के सहारे बाइक सवार को तेज बहाव से खींचकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया।बारिश के दौरान ककीरा-कमलाड़ी मार्ग पर पानी का बहाव अचानक तेज हो गया था। इसी बीच बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। पानी की रफ्तार बढ़ने के कारण वह अपना संतुलन बनाए रखने में मुश्किल में पड़ गया और तेज बहाव के बीच फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल उसे निकालने की कोशिश शुरू की। तेज बहाव के कारण सीधे उसके पास पहुंचना जोखिम भरा था, इसलिए दूर से ही उसे सुरक्षित बाहर खींचने का तरीका अपनाया गया।रेस्क्यू के दौरान टैक्सी में सवार नवविवाहित महिला और उसकी ननद ने अपनी चुनरी मदद के लिए उपलब्ध करवाई। लोगों ने दोनों चुनरियों को आपस में बांधकर लंबी रस्सी तैयार की। इसके बाद लोगों ने चुनरी को बाइक सवार तक पहुंचाया और उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर खींचा। सामूहिक प्रयास और समय पर दिखाई गई सूझबूझ से बाइक सवार को तेज बहाव से बाहर निकाल लिया गया।