हिमाचल विद्युत बोर्ड: पेंशनर 30 नवंबर तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं तो अटक सकती है पेंशन

बिजली बोर्ड ने बुजुर्ग और अस्वस्थ पेंशनरों को भी राहत दी है। जो पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर गंभीर बीमारी अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण डिजिटल प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, उन्हें डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी। ऐसे मामलों में संबंधित चिकित्सा अधिकारी या अधिकृत डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मैन्युअल जीवन प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा। बोर्ड प्रबंधन ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 1 अक्तूबर से 30 नवंबर के बीच समय रहते अपना जीवन प्रमाण-पत्र सत्यापित करवा लें। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए संबंधित डीडीओ कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।