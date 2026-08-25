हिमाचल: चंद पैसों के लिए माता-पिता ने ठेकेदार को बेच दिया नाबालिग, सिरमौर से किया रेस्क्यू

काउंसलिंग के दौरान बच्चे ने दी पूरी घटना की जानकारी

मनोवैज्ञानिक मनोज सहगल की काउंसलिंग के दौरान बच्चे ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। नाबालिग ने बताया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। आरोप है कि सौतेली मां ने पिता के साथ मिलकर उसे कुछ महीने पहले एक ठेकेदार को बेच दिया। इसके बाद ठेकेदार उसे हिमाचल ले आया और सिरमौर में एक व्यक्ति के घर पर काम करवाया गया। बच्चे ने बातचीत के दौरान अपने स्कूल के बारे में जानकारी दी। इसी आधार पर बाल कल्याण समिति ने उसके राजोरी स्थित घर का पता लगाया। माता-पिता से संपर्क करने पर उन्होंने पहले टालमटोल की, लेकिन बाद में बच्चे को अपना बेटा स्वीकार किया।