{"_id":"628b7bac42461f31db06de23","slug":"himachal-s-first-smart-teacher-training-center-will-be-built-in-solan","type":"story","status":"publish","title_hn":"Smart Teacher Training Center: हिमाचल का पहला स्मार्ट शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सोलन में बनेगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 24 May 2022 05:00 AM IST