हिमाचल: नौणी विवि के वीसी का फैसला निरस्त, एचएएस अधिकारी ही रहेगा रजिस्ट्रार

बागवानी विभाग के सचिव ने ये कहा

बागवानी विभाग के सचिव सी पाल रासू की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कुलपति की आपात शक्तियों के तहत किसी वैधानिक पद पर नियुक्त अधिकारी को हटाकर दूसरे अधिकारी को उस पद का कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता। सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का वैधानिक पद है और इससे संबंधित अधिकार अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित हैं। सचिव ने आदेश में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 25(7) का हवाला दिया है। सरकार के अनुसार कुलपति की आपात शक्तियों का इस्तेमाल किसी पद पर नियुक्त अधिकारी को हटाने या उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।