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हिमाचल: नौणी विवि के वीसी का फैसला निरस्त, एचएएस अधिकारी ही रहेगा रजिस्ट्रार

Tue, 06 Oct 2026 08:21 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 08:21 PM IST
सार

बागवानी विभाग के सचिव सी पाल रासू की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कुलपति की आपात शक्तियों के तहत किसी वैधानिक पद पर नियुक्त अधिकारी को हटाकर दूसरे अधिकारी को उस पद का कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता। 

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Himachal: Nauni University VC's decision overturned; HAS officer to remain Registrar.
नौणी विवि - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में रजिस्ट्रार को लेकर कुलपति के फैसले को सरकार ने अगले ही दिन निरस्त कर दिया। कुलपति डॉ. एचएस बवेजा ने 5 अक्तूबर को एचएएस अधिकारी रजिस्ट्रार सिद्धार्थ आचार्य की शक्तियां समाप्त कर डॉ. डीपी शर्मा को रजिस्ट्रार का कार्यभार सौंपा था। सरकार ने इस आदेश को 6 अक्तूबर को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी कर दिया। इसके साथ ही सिद्धार्थ आचार्य को रजिस्ट्रार पद पर बहाल कर दिया गया।

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बागवानी विभाग के सचिव ने ये कहा
बागवानी विभाग के सचिव सी पाल रासू की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कुलपति की आपात शक्तियों के तहत किसी वैधानिक पद पर नियुक्त अधिकारी को हटाकर दूसरे अधिकारी को उस पद का कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता। सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का वैधानिक पद है और इससे संबंधित अधिकार अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित हैं। सचिव ने आदेश में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 25(7) का हवाला दिया है। सरकार के अनुसार कुलपति की आपात शक्तियों का इस्तेमाल किसी पद पर नियुक्त अधिकारी को हटाने या उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।

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फाइलें और रिकॉर्ड भी लौटाने के निर्देश
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 5 अक्तूबर के आदेश के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय की कोई फाइल, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मुहर, चाबी या अन्य सरकारी संपत्ति किसी अधिकारी को सौंपी गई हो तो उसे सिद्धार्थ आचार्य को वापस किया जाए। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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