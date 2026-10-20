{"_id":"6ad6fdcd02c6876a9908567f","slug":"himachal-pradesh-weather-forecast-20-october-2026-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल का मौसम: कहीं 0.4 डिग्री तक गिरा पारा तो कहीं 31.6 डिग्री पहुंचा तापमान; जानें अगले सात दिन का हाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में मौसम के मिजाज में ठंड और गर्मी का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दिन के दौरान तापमान अभी भी 30 डिग्री के पार पहुंच रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की 20 अक्तूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान किसी भी स्टेशन पर महत्वपूर्ण बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई। विज्ञापन

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मौसम के इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में सर्दियों की आहट के बीच तापमान का अंतर अलग-अलग क्षेत्रों में काफी अधिक बना हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर्यटकों, किसानों और रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी अहम रहने वाली है।

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ताबो में 0.4 डिग्री तापमान, ऊना में गर्मी का असर बरकरार

प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री और केलांग में 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इन आंकड़ों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात की ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता है।

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दूसरी ओर, मैदानी क्षेत्र ऊना में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री, बिलासपुर में 29.5 डिग्री और कांगड़ा में 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी एक ही प्रदेश में कहीं रात का पारा शून्य के करीब है, तो कहीं दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है।

शिमला में कैसा रहा मौसम?

राजधानी शिमला में 20 अक्तूबर की सुबह न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले, 19 अक्तूबर को शिमला का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं, पर्यटन स्थल कुफरी में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री और मनाली में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री रहा।

इन आंकड़ों के आधार पर सुबह और रात के समय ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों में गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो सकती है। हालांकि, तापमान में आगे कितनी गिरावट आएगी, इसका आकलन आगामी मौसम बुलेटिन से ही किया जा सकेगा।



अगले सात दिन कैसा रहेगा हिमाचल का मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के 20 अक्तूबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में अगले सात दिनों के दौरान अधिकतर समय मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

20 अक्तूबर: मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान।

21 अक्तूबर: मौसम शुष्क रहने की संभावना।

22 अक्तूबर: मौसम शुष्क रहने का अनुमान।

23 अक्तूबर: मौसम शुष्क रहने की संभावना।

24 अक्तूबर: कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की संभावना।

25 अक्तूबर: कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की संभावना।

26 अक्तूबर: फिर से मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान।

रिपोर्ट में 24 और 25 अक्तूबर के लिए आइसोलेटेड यानी कुछ स्थानों पर अलग-अलग मौसम गतिविधि की श्रेणी दिखाई गई है। हालांकि, इन दिनों के लिए गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसलिए इसे प्रदेशभर में बारिश या बर्फबारी का निश्चित संकेत नहीं माना जाना चाहिए।



क्या बारिश और बर्फबारी के आसार हैं?

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में महत्वपूर्ण बारिश दर्ज नहीं की गई और मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में भी 20 से 23 अक्तूबर तक शुष्क मौसम रहने की संभावना जताई गई है।



24 और 25 अक्तूबर के लिए कुछ स्थानों पर मौसम गतिविधि का संकेत दिया गया है, लेकिन उपलब्ध बुलेटिन में इन तारीखों के लिए व्यापक बारिश या बर्फबारी की स्पष्ट पुष्टि नहीं है। ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना मानने से पहले मौसम विभाग के आगामी अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।

पर्यटकों के लिए क्या है सलाह?

शिमला, कुफरी और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर घूमने का कार्यक्रम बनाने वाले लोगों को सुबह और शाम के तापमान को ध्यान में रखना चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण गर्म कपड़े साथ रखना उपयोगी रहेगा। वहीं, प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिन के समय तापमान अधिक रहने से हल्के कपड़े आरामदायक हो सकते हैं। यात्रा से पहले संबंधित क्षेत्र का ताजा मौसम पूर्वानुमान देखना बेहतर रहेगा, खासकर यदि यात्रा ऊंचाई वाले या दूरदराज के इलाकों में हो।