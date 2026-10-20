हिमाचल का मौसम: कहीं 0.4 डिग्री तक गिरा पारा तो कहीं 31.6 डिग्री पहुंचा तापमान; जानें अगले सात दिन का हाल
हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र ताबो में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री दर्ज हुआ।
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हिमाचल प्रदेश में मौसम के मिजाज में ठंड और गर्मी का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दिन के दौरान तापमान अभी भी 30 डिग्री के पार पहुंच रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की 20 अक्तूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान किसी भी स्टेशन पर महत्वपूर्ण बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई।
प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री और केलांग में 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इन आंकड़ों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात की ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता है।
राजधानी शिमला में 20 अक्तूबर की सुबह न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले, 19 अक्तूबर को शिमला का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं, पर्यटन स्थल कुफरी में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री और मनाली में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के 20 अक्तूबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में अगले सात दिनों के दौरान अधिकतर समय मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
20 अक्तूबर: मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान।
21 अक्तूबर: मौसम शुष्क रहने की संभावना।
22 अक्तूबर: मौसम शुष्क रहने का अनुमान।
23 अक्तूबर: मौसम शुष्क रहने की संभावना।
24 अक्तूबर: कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की संभावना।
25 अक्तूबर: कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की संभावना।
26 अक्तूबर: फिर से मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में महत्वपूर्ण बारिश दर्ज नहीं की गई और मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में भी 20 से 23 अक्तूबर तक शुष्क मौसम रहने की संभावना जताई गई है।
24 और 25 अक्तूबर के लिए कुछ स्थानों पर मौसम गतिविधि का संकेत दिया गया है, लेकिन उपलब्ध बुलेटिन में इन तारीखों के लिए व्यापक बारिश या बर्फबारी की स्पष्ट पुष्टि नहीं है। ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना मानने से पहले मौसम विभाग के आगामी अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।
शिमला, कुफरी और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर घूमने का कार्यक्रम बनाने वाले लोगों को सुबह और शाम के तापमान को ध्यान में रखना चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण गर्म कपड़े साथ रखना उपयोगी रहेगा। वहीं, प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिन के समय तापमान अधिक रहने से हल्के कपड़े आरामदायक हो सकते हैं। यात्रा से पहले संबंधित क्षेत्र का ताजा मौसम पूर्वानुमान देखना बेहतर रहेगा, खासकर यदि यात्रा ऊंचाई वाले या दूरदराज के इलाकों में हो।
अक्तूबर का दूसरा पखवाड़ा प्रदेश में कृषि गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहता है। मौसम शुष्क रहने से खेतों में कामकाज और फसलों की स्थिति पर असर पड़ सकता है। हालांकि, किसी विशेष फसल को होने वाले लाभ या नुकसान का आकलन केवल इस मौसम बुलेटिन के आधार पर नहीं किया जा सकता।
किसानों को अपने क्षेत्र की जरूरत, मिट्टी में नमी और कृषि विभाग की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए। यदि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होता है, तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाना उपयोगी रहेगा।
फिलहाल मौसम का क्या है सबसे बड़ा संकेत?
हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह सर्द नहीं हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य के करीब पहुंचने लगा है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दिन का तापमान 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 अक्तूबर तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है। 24 और 25 अक्तूबर पर नजर रहेगी, क्योंकि इन दो दिनों के लिए कुछ स्थानों पर मौसम गतिविधि का पूर्वानुमान दिया गया है।