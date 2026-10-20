{"_id":"6ad7040dfbf19fe7440366a2","slug":"balkarupi-ex-serviceman-shot-pistol-accused-absconding-kangra-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: कांगड़ा के बालकरूपी में कुत्ते को घुमाने निकले पूर्व सैनिक पर चलाई गोली, आरोपी फरार; पुलिस कर रही तलाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार की सुबह बालकरूपी पंचायत के लोगों के लिए दहशत लेकर आई। रोजमर्रा की तरह घर से बाहर निकले 58 वर्षीय पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुत्ते को घुमाने के दौरान उनके साथ ऐसी वारदात हो जाएगी। घर से कुछ दूरी पर पहुंचे महेंद्र सिंह पर एक व्यक्ति ने पिस्टल से गोली चला दी। गोली उनकी टांग में लगी और वह घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। विज्ञापन

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घटना सुबह करीब साढ़े सात बजे की बताई जा रही है। गोली चलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश निवासी शत्रुघ्न के रूप में की है। उसकी तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है।

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बद्दी की फैक्टरी में हुई थी पहचान, मार्च में छोड़ दी थी नौकरी

इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी और घायल पूर्व सैनिक एक-दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। महेंद्र सिंह पहले बद्दी स्थित एक निजी फैक्टरी में काम करते थे। शत्रुघ्न भी इसी फैक्टरी में उनके साथ काम करता था। दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी। महेंद्र सिंह ने मार्च माह में फैक्टरी की नौकरी छोड़ दी थी। बताया जा रहा है कि उस दौरान शत्रुघ्न उन्हें बद्दी से उनके घर छोड़ने भी आया था। ऐसे में दोनों के बीच पहले से परिचय होने के बावजूद गोली चलाने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि साथ काम कर चुके व्यक्ति पर गोली चलाने की नौबत आ गई? क्या दोनों के बीच कोई विवाद था या घटना के पीछे कोई दूसरी वजह है? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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