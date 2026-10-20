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हिमाचल: कांगड़ा के बालकरूपी में कुत्ते को घुमाने निकले पूर्व सैनिक पर चलाई गोली, आरोपी फरार; पुलिस कर रही तलाश

Tue, 20 Oct 2026 11:44 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, लंबागांव (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, लंबागांव (कांगड़ा)। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 20 Oct 2026 11:44 AM IST
सार

कांगड़ा जिले की बालकरूपी पंचायत में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब कुत्ते को घुमाने निकले 58 वर्षीय पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह पर पिस्टल से गोली चला दी गई। टांग में गोली लगने से वह घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी शत्रुघ्न पहले उनके साथ बद्दी की एक निजी फैक्टरी में काम करता था।

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kangra balakrupi ex serviceman shooting case
सांकेतिक तस्वीर/गोली चलाने वाला आरोपी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार की सुबह बालकरूपी पंचायत के लोगों के लिए दहशत लेकर आई। रोजमर्रा की तरह घर से बाहर निकले 58 वर्षीय पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुत्ते को घुमाने के दौरान उनके साथ ऐसी वारदात हो जाएगी। घर से कुछ दूरी पर पहुंचे महेंद्र सिंह पर एक व्यक्ति ने पिस्टल से गोली चला दी। गोली उनकी टांग में लगी और वह घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

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घटना सुबह करीब साढ़े सात बजे की बताई जा रही है। गोली चलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश निवासी शत्रुघ्न के रूप में की है। उसकी तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है।
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बद्दी की फैक्टरी में हुई थी पहचान, मार्च में छोड़ दी थी नौकरी
इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी और घायल पूर्व सैनिक एक-दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। महेंद्र सिंह पहले बद्दी स्थित एक निजी फैक्टरी में काम करते थे। शत्रुघ्न भी इसी फैक्टरी में उनके साथ काम करता था। दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी। महेंद्र सिंह ने मार्च माह में फैक्टरी की नौकरी छोड़ दी थी। बताया जा रहा है कि उस दौरान शत्रुघ्न उन्हें बद्दी से उनके घर छोड़ने भी आया था। ऐसे में दोनों के बीच पहले से परिचय होने के बावजूद गोली चलाने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि साथ काम कर चुके व्यक्ति पर गोली चलाने की नौबत आ गई? क्या दोनों के बीच कोई विवाद था या घटना के पीछे कोई दूसरी वजह है? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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वारदात के बाद फरार आरोपी, जंगल की ओर जाने की आशंका
गोली चलने की सूचना मिलते ही आलमपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की। वारदात के बाद आरोपी शत्रुघ्न के जंगल की ओर भागने की आशंका जताई जा रही है। इसी आधार पर उसकी तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के सामने अब आरोपी को पकड़ने के साथ-साथ वारदात की वजह का पता लगाने की चुनौती भी है। पूर्व सैनिक पर गोली चलाने के पीछे क्या कारण रहे और आरोपी किस उद्देश्य से बालकरूपी पहुंचा था, इसकी जांच की जा रही है। मामले की पुष्टि डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने की है। पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है।
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