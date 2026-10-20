ट्रैक से जिंदगी के नए सफर तक: हिमाचल की उड़नपरी सीमा कुमारी की हुई सगाई, जानें किसके साथ लेंगी सात फेरे

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खेल के मैदान पर अपनी रफ्तार से पहचान बनाने वाली हिमाचल की धाविका सीमा कुमारी अब जीवन की नई पारी शुरू करने जा रही हैं। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी सीमा ने मंडी जिले के बल्ह निवासी एथलीट अमन के साथ सगाई की है।

किसी खिलाड़ी की पहचान केवल उसके पदकों से नहीं होती। उसके पीछे वर्षों का अभ्यास, अनुशासन, चुनौतियों से मुकाबला और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भी होता है। हिमाचल प्रदेश की धाविका सीमा कुमारी की खेल यात्रा भी इसी दुनिया से जुड़ी है। एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल कर चुकी सीमा अब अपने निजी जीवन के एक खास पड़ाव को लेकर चर्चा में हैं। विज्ञापन



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सीमा ने एथलीट अमन के साथ सगाई कर ली है। अमन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों की सगाई का समारोह चंबा के सरोल स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। सीमा ने सोशल मीडिया पर इस खास मौके की जानकारी साझा की, जिसके बाद उनके प्रशंसकों और खेल प्रेमियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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यह खबर केवल एक खिलाड़ी की सगाई तक सीमित नहीं है। यह उस पल की भी कहानी है, जब खेल की दुनिया से जुड़ा एक जाना-पहचाना चेहरा अपनी जिंदगी के नए अध्याय की ओर बढ़ता दिखाई देता है।



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एशियाई खेलों में पदक से मिली अलग पहचान

सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का कांस्य पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। लंबी दूरी की दौड़ में सफलता के लिए शारीरिक क्षमता के साथ धैर्य, निरंतर अभ्यास और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। इस स्पर्धा में पदक हासिल करना उनके खेल करियर की अहम उपलब्धि रही। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनके व्यक्तिगत करियर से आगे बढ़कर देश और अपने गृह प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय बनती हैं। सीमा की उपलब्धि ने हिमाचल की खेल प्रतिभाओं को भी चर्चा में लाया।



सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का कांस्य पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। लंबी दूरी की दौड़ में सफलता के लिए शारीरिक क्षमता के साथ धैर्य, निरंतर अभ्यास और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। इस स्पर्धा में पदक हासिल करना उनके खेल करियर की अहम उपलब्धि रही। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनके व्यक्तिगत करियर से आगे बढ़कर देश और अपने गृह प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय बनती हैं। सीमा की उपलब्धि ने हिमाचल की खेल प्रतिभाओं को भी चर्चा में लाया।

खेल जगत से जुड़ा है दोनों का सफर

सीमा के जीवन में आए इस नए मोड़ की एक खास बात यह भी है कि उनके होने वाले जीवनसाथी अमन भी एथलीट हैं। खेल से जुड़े दो लोगों के जीवन में अभ्यास, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शन और लक्ष्य का विशेष महत्व होता है। हालांकि, दोनों के खेल करियर और आपसी सफर के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

सगाई की खबर सामने आने के बाद प्रशंसकों की दिलचस्पी इस बात में भी है कि दोनों आगे अपने खेल और निजी जीवन के बीच तालमेल कैसे बनाएंगे। फिलहाल, इस खास मौके पर उन्हें मिल रही शुभकामनाएं उनके लिए खुशी का कारण हैं।



ओलंपिक के बाद शादी की चर्चा

सामने आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीमा और अमन की शादी ओलंपिक के बाद होने की जानकारी दी गई है। शादी की निश्चित तारीख और अन्य तैयारियों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। खिलाड़ियों के लिए बड़े खेल आयोजन उनके करियर के अहम पड़ाव होते हैं। ऐसे में प्रतियोगिताओं और निजी जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों के बीच संतुलन बनाए रखना भी उनके सफर का हिस्सा होता है।