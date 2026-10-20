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ट्रैक से जिंदगी के नए सफर तक: हिमाचल की उड़नपरी सीमा कुमारी की हुई सगाई, जानें किसके साथ लेंगी सात फेरे

Tue, 20 Oct 2026 10:05 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 20 Oct 2026 10:05 AM IST
सार

खेल के मैदान पर अपनी रफ्तार से पहचान बनाने वाली हिमाचल की धाविका सीमा कुमारी अब जीवन की नई पारी शुरू करने जा रही हैं। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी सीमा ने मंडी जिले के बल्ह निवासी एथलीट अमन के साथ सगाई की है। 

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हिमाचल की धाविका सीमा की सगाई - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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किसी खिलाड़ी की पहचान केवल उसके पदकों से नहीं होती। उसके पीछे वर्षों का अभ्यास, अनुशासन, चुनौतियों से मुकाबला और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भी होता है। हिमाचल प्रदेश की धाविका सीमा कुमारी की खेल यात्रा भी इसी दुनिया से जुड़ी है। एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल कर चुकी सीमा अब अपने निजी जीवन के एक खास पड़ाव को लेकर चर्चा में हैं।

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सीमा ने एथलीट अमन के साथ सगाई कर ली है। अमन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों की सगाई का समारोह चंबा के सरोल स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। सीमा ने सोशल मीडिया पर इस खास मौके की जानकारी साझा की, जिसके बाद उनके प्रशंसकों और खेल प्रेमियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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यह खबर केवल एक खिलाड़ी की सगाई तक सीमित नहीं है। यह उस पल की भी कहानी है, जब खेल की दुनिया से जुड़ा एक जाना-पहचाना चेहरा अपनी जिंदगी के नए अध्याय की ओर बढ़ता दिखाई देता है।
 
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एशियाई खेलों में पदक से मिली अलग पहचान
सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का कांस्य पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। लंबी दूरी की दौड़ में सफलता के लिए शारीरिक क्षमता के साथ धैर्य, निरंतर अभ्यास और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। इस स्पर्धा में पदक हासिल करना उनके खेल करियर की अहम उपलब्धि रही। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनके व्यक्तिगत करियर से आगे बढ़कर देश और अपने गृह प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय बनती हैं। सीमा की उपलब्धि ने हिमाचल की खेल प्रतिभाओं को भी चर्चा में लाया।

खेल जगत से जुड़ा है दोनों का सफर
सीमा के जीवन में आए इस नए मोड़ की एक खास बात यह भी है कि उनके होने वाले जीवनसाथी अमन भी एथलीट हैं। खेल से जुड़े दो लोगों के जीवन में अभ्यास, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शन और लक्ष्य का विशेष महत्व होता है। हालांकि, दोनों के खेल करियर और आपसी सफर के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

सगाई की खबर सामने आने के बाद प्रशंसकों की दिलचस्पी इस बात में भी है कि दोनों आगे अपने खेल और निजी जीवन के बीच तालमेल कैसे बनाएंगे। फिलहाल, इस खास मौके पर उन्हें मिल रही शुभकामनाएं उनके लिए खुशी का कारण हैं।
 

ओलंपिक के बाद शादी की चर्चा
सामने आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीमा और अमन की शादी ओलंपिक के बाद होने की जानकारी दी गई है। शादी की निश्चित तारीख और अन्य तैयारियों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। खिलाड़ियों के लिए बड़े खेल आयोजन उनके करियर के अहम पड़ाव होते हैं। ऐसे में प्रतियोगिताओं और निजी जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों के बीच संतुलन बनाए रखना भी उनके सफर का हिस्सा होता है।

उपलब्धियों के साथ नई शुरुआत
सीमा कुमारी की कहानी में एक तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई खेल उपलब्धि है, तो दूसरी ओर निजी जीवन की नई शुरुआत। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली धाविका के लिए सगाई का यह अवसर उनके जीवन का यादगार पल है।

हिमाचल के खेल प्रेमियों के लिए सीमा की उपलब्धियां पहले से ही गर्व का विषय रही हैं। अब उनके नए सफर की खबर ने प्रशंसकों को उन्हें बधाई देने का एक और अवसर दिया है। आने वाले समय में सीमा अपने खेल करियर में कौन-सी नई उपलब्धियां हासिल करती हैं और निजी जीवन के इस नए अध्याय को कैसे आगे बढ़ाती हैं, इस पर उनके प्रशंसकों की नजर रहेगी।
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