HP Big News: मौसम ने बदली करवट, सुक्खू की विपक्ष से अपील; कंगना की पोस्ट पर शिकायत, हिमाचल कैबिनेट मीटिंग

विज्ञापन

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ठंड बढ़ने के संकेत हैं। मंडी में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विपक्ष से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चर्चा में भाग लेने की अपील की और चिट्टे के खिलाफ लड़ाई को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। उधर, सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर डीजीपी से शिकायत की गई है, जबकि कसौली में महिला और उसके बेटे को पिस्तौल दिखाकर धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है।