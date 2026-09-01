हिमाचल: एचआरटीसी का घाटा 2272 करोड़ पहुंचा, तीन साल में 282 रूट बंद, उप मुख्यमंत्री ने विस में दी जानकारी

हिमकेयर में 387.96 करोड़ की देनदारी लंबित, सहारा योजना में कोई बकाया नहीं

प्रदेश में हिमकेयर और सहारा योजनाएं सुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं। करसोग के विधायक दीप राज के तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एक अगस्त 2026 तक गत तीन वर्षों में हिमकेयर योजना के तहत 2,06,213 पात्र लाभार्थियों का उपचार किया गया है। वहीं, सहारा योजना के तहत 36,371 पात्र लाभार्थियों को लाभ मिला है। सरकार के अनुसार हिमकेयर योजना के तहत अस्पतालों की करीब 387.96 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं। इसके विपरीत सहारा योजना में किसी तरह की देनदारी लंबित नहीं है। योजना के पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।