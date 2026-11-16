{"_id":"6afb1e2640ba23b01f0efb9b","slug":"traffic-jam-from-bhattakufer-to-chamiana-hospital-patients-face-distress-shimla-news-c-19-sml1002-821167-2026-11-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: भट्ठाकुफर से चमियाना अस्पताल

तक यातायात जाम, मरीज परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: भट्ठाकुफर से चमियाना अस्पताल तक यातायात जाम, मरीज परेशान

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

