हिमाचल: चौकी प्रभारी को भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में चार साल का कठोर कारावास, जानें पूरा मामला

यह राशि शराब दुकान के नुकसान के समझौते के नाम पर मांगी गई थी। अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश 39 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। जांच के दौरान बैंक खातों में हुए लेन-देन, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट और अन्य साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। रिकॉर्ड के अनुसार 19 अप्रैल 2020 को आरोपी के खाते में 50 हजार रुपये जमा हुए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने पुलिस पद और वर्दी का दुरुपयोग करते हुए पीड़ितों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और समझौते के नाम पर रकम ली। अदालत ने इस कृत्य को सार्वजनिक विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला गंभीर अपराध माना और दोषी को सजा में राहत देने से इन्कार किया।