हिमाचल: अगले कुछ माह में सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सा अधिकारी 31 मार्च 2027 तक सेवा में बने रहेंगे

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा शिक्षा विभाग के फैकल्टी सदस्यों की सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च 2027 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सभी संबंधित चिकित्सा अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों को 31 मार्च तक सरकारी सेवा में बनाए रखने का निर्णय लिया है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश फंडामेंटल रूल्स में संशोधन किया है। अधिसूचना हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की परामर्श से जारी की गई है।

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