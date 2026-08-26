हिमाचल: अगले कुछ माह में सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सा अधिकारी 31 मार्च 2027 तक सेवा में बने रहेंगे
सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा शिक्षा विभाग के फैकल्टी सदस्यों की सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा शिक्षा विभाग के फैकल्टी सदस्यों की सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च 2027 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सभी संबंधित चिकित्सा अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों को 31 मार्च तक सरकारी सेवा में बनाए रखने का निर्णय लिया है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश फंडामेंटल रूल्स में संशोधन किया है। अधिसूचना हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की परामर्श से जारी की गई है।
वित्त विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि फंडामेंटल रूल्स संशोधन नियम, 2026 के तहत मौलिक नियम-56 में नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत संबंधित चिकित्सा अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। इस फैसले से अगले कुछ महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सा अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी सदस्यों को राहत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल शिक्षा विभाग में अनुभवी चिकित्सकों और शिक्षकों की उपलब्धता 31 मार्च 2027 तक बनी रहेगी।