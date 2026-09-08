हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: बिजली बोर्ड के जेओए आईटी की अनुबंध सेवा वरिष्ठता और पदोन्नति में होगी शामिल

अदालत ने निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के बकाये का भुगतान 31 दिसंबर तक कर दिया जाए। ऐसा न होने पर भुगतान की तारीख तक 6 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा। कोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को 7 साल की कुल सेवा (अनुबंध और नियमित) पूरी होने की तिथि से सीनियर असिस्टेंट के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माना जाए और उपलब्ध जेओए कोटा (57 फीसदी) की रिक्तियों के तहत पात्र कर्मचारियों की डीपीसी आयोजित की जाए। फैसले में साफ किया गया कि वरिष्ठ सहायक पद के लिए क्लर्क का 43 फीसदी कोटा और जेओए आईटी का 57 फीसदी कोटा अलग-अलग है। इसलिए जेओए आईटी कर्मचारियों की अनुबंध सेवा की गिनती से लिपिक वर्ग के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों का चयन विज्ञापन, आरएंडपी नियमों और योग्यता मापदंडों का पालन करते हुए हुआ है, उनके नियमित होने के बाद उनकी शुरुआती अनुबंध सेवा को सभी लाभों के लिए गिना जाना सांविधानिक अधिकार है।

