हिमाचल हाईकोर्ट के बड़े फैसले: नौकरी से बाहर रखने पर कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतनमान, चार अपीलें खारिज

टेंडर के लिए गाड़ी का मालिक होना जरूरी, युवाओं की याचिका खारिज

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की डोर-स्टेप डिलीवरी पॉलिसी में किए गए नए बदलावों को वैध ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डिपो तक राशन पहुंचाने के सरकारी टेंडर में शामिल होने के लिए आवेदक या उसके परिवार के नाम पर मालवाहक वाहनों (गाड़ियों) का होना एक अनिवार्य योग्यता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं (दीपक कुमार और अन्य) की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे शिक्षित बेरोजगार हैं और पिछले कई वर्षों से दूसरों की गाड़ियां किराए पर लेकर सरकारी राशन की ढुलाई का काम संतोषजनक ढंग से कर रहे थे।लेकिन सरकार ने 28 जुलाई 2026 को नीति में संशोधन कर यह शर्त लगा दी कि टेंडर भरने वाले के पास खुद की या उसके परिवार (पत्नी, बेटे, बहू, अविवाहित बेटी) के नाम पर गाड़ियां पंजीकृत होनी चाहिए। युवाओं का कहना था कि यह शर्त उनके व्यापार करने के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 और समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और बाजार में कुछ अमीर गाड़ी मालिकों का एकाधिकार पैदा करती है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में राशन को हर महीने की पहली तारीख या पहले हफ्ते तक उचित मूल्य की दुकानों (डिपो) तक पहुंचाना अनिवार्य है। पहले कई बार ऐसा देखा गया कि सफल टेंडर ठेकेदारों के पास अपनी खुद की गाड़ियां न होने के कारण वे समय पर राशन नहीं पहुंचा पाते थे और आपातकालीन परिस्थितियों में दूसरों की गाड़ियों पर निर्भर रहने से राशन वितरण में देरी होती थी। जनता के व्यापक हित में राशन की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यह नीतिगत बदलाव किया गया है।

