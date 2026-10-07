हिमाचल प्रदेश में करीब एक लाख मृत लोगों के नाम पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी होने का मामला सामने आने के बाद अब सरकार ने इस प्रकरण की बैंकिंग कड़ी भी खंगालने का फैसला लिया है। मृत लाभार्थियों की पेंशन देरी से बंद करने के बाद वित्त विभाग ने अब बैंकों की भूमिका पर जांच बैठा दी है। वित्त सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति से रिपोर्ट तलब की है। जांच का केंद्र रहेगा कि जिन पेंशनरों की मृत्यु हो चुकी थी, उनके बैंक खाते कितने समय तक सक्रिय रहे और उनमें पेंशन किस प्रक्रिया के तहत पहुंचती रही। मृत खाताधारकों की पहचान के लिए बैंकों के पास क्या व्यवस्था थी और मृत्यु की सूचना मिलने के बाद खातों को बंद अथवा निष्क्रिय करने के लिए क्या कदम उठाए। वित्त विभाग ने बैंकों से पूछा है कि किस बैंक में कितने मृत पेंशनरों के खाते पाए गए।

विज्ञापन