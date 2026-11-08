Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal education department holidays restriction winter session

हिमाचल: शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर 21 नवंबर तक रोक, शीत सत्र के चलते आदेश जारी

Sun, 08 Nov 2026 09:49 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 08 Nov 2026 09:49 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। 10 से 21 नवंबर तक छुट्टियों और प्रस्तावित दौरों पर रोक रहेगी। विधानसभा में विभाग से जुड़े सवालों के जवाब तैयार रखने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन
himachal education department holidays restriction winter session
शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। विभाग की ओर से 10 से 21 नवंबर तक छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रस्तावित दौरों पर भी रोक लगा दी गई है।

विज्ञापन


16 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देखते हुए उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार अधिकारियों और उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य अवकाश के दिनों में भी कार्यालय बुलाया जा सकता है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्नों के जवाब जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को विभाग से संबंधित सभी विषयों की पूरी जानकारी रखने को कहा गया है। निर्देशों के मुताबिक विभाग की प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अधिकारी को रोजाना सुबह 8:30 बजे कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। वहीं, शाम 5 बजे के बाद भी अधिकारियों को कार्यालय में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन


इन अधिकारियों की छुट्टियां रद्द
छुट्टियां रद्द करने के आदेश अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, कॉलेज, स्कूल उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक वित्त एवं लेखा, सह निदेशक, उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशकों, सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, एनसीसी कमांडर और सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष पर लागू होंगे। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशकों और डाइट (DIET) के प्राचार्यों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इन अधिकारियों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भी इस अवधि में छुट्टी नहीं मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed