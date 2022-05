{"_id":"628281827863ca5f5401da46","slug":"himachal-congress-pratibha-mukesh-and-sukhu-reach-delhi-election-strategy-will-be-made-at-shukla-s-house","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल कांग्रेस: प्रतिभा, सुक्खू और मुकेश पहुंचे दिल्ली, शुक्ला के घर पर बनेगी चुनावी रणनीति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 May 2022 11:41 AM IST