सियासत: संविधान दिवस पर हिमाचल के कांग्रेसी फिर करेंगे दिल्ली कूच, सात मार्गों से दिल्ली पहुंचेंगी यात्राएं

दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की रैली एक को

12 से 30 नवंबर तक प्रदेश के गांवों में चौपालें आयोजित की जाएंगी। इनमें लोगों को उनके मताधिकार और मतदान से जुड़े अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस इन बैठकों में भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाकर अपना पक्ष रखेगी। पार्टी नेतृत्व ने जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को अभियान के दौरान व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विनय कुमार ने बताया कि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की जाएगी। इसमें देशभर से लोगों और पार्टी नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि रैली के माध्यम से संस्थागत कब्जे के खिलाफ एकजुट आवाज उठाई जाएगी।