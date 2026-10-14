शिमला: राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता से बस में लौट रहे छात्र की खंभे से सिर टकराने के बाद माैत

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुपवी में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने आए हमीरपुर जिले के एक स्कूली छात्र की बस में सफर के दौरान सड़क किनारे टेलीफोन के खंभे में टकराने से सिर में चोट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान आयुष कौंडल पुत्र हुक्म सिंह निवासी जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाल्टी का छात्र था और वॉलीबॉल का खिलाड़ी था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुष कुपवी में आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने आया था।

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