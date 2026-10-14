हिमाचल में खदान निदेशालय का गठन: आईएएस अधिकारी होंगे निदेशक, सरकार ने जारी की अधिसूचना

निदेशालय पर उद्योग विभाग का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा

निदेशक निदेशालय के कामकाज पर प्रशासनिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अधीक्षण का अधिकार रखेंगे। हालांकि, निदेशालय पर उद्योग विभाग का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा। निदेशालय के सुचारू कामकाज के लिए उद्योग विभाग से मौजूदा स्वीकृत पदों को भी स्थानांतरित किया गया है। इनमें एक संयुक्त निदेशक, एक सहायक नियंत्रक (वित्त और लेखा) और एक अधीक्षक, ग्रेड-एक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक वरिष्ठ सहायक, तीन कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) और एक चपरासी का पद भी स्थानांतरित किया गया है। निदेशालय को आउटसोर्स आधार पर चार मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त करने की भी अनुमति दी गई है।