धोखाधड़ी: सरकारी नौकरी के नाम पर 2.37 करोड़ की ठगी का आरोप, अग्निवीर भर्ती का भी जिक्र

सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 2.37 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सुजानपुर के बैरी निवासी दिव्यांग पूर्व सैनिक सतीश कुमार ने पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को शिकायत सौंपकर प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में एमईएस, टेरिटोरियल आर्मी, आयकर विभाग, रेलवे और अन्य भर्तियों के नाम पर रकम लेने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें हमीरपुर और पालमपुर में अग्निवीर भर्ती का भी उल्लेख है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर युवाओं और उनके परिजनों से पैसे लिए गए। इसके बाद कथित फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए और रकम वापस मांगने पर धमकियां दी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया के नाम पर उन्हें विभिन्न राज्यों में बुलाया गया और युवाओं को नौकरी दिलाने की कथित प्रक्रिया से गुजारा गया। सतीश कुमार के अनुसार जिले में संचालित एक अकादमी के माध्यम से उनका संपर्क कुछ लोगों से हुआ था। इन लोगों ने उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और विभिन्न विभागों तथा सैन्य प्रतिष्ठानों में भर्ती करवाने की बात कही।

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