हिमाचल: पांच अक्तूबर की बैठक टली, अब सात को सुक्खू कैबिनेट की बैठक के आसार; कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा

हिमाचल प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल बैठक को लेकर अब नई तारीख सामने आने के आसार हैं। जानकारी के अनुसार 7 अक्तूबर को मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। इससे पहले दो बार बैठक की तारीख तय होने के बावजूद इसे स्थगित किया जा चुका है।

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मंत्रिमंडल की बैठक पहले 11 सितंबर और इसके बाद 5 अक्तूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन दोनों ही बैठकें नहीं हो सकीं। अब सरकार की ओर से बैठक की नई तारीख तय करने की तैयारी चल रही है। सोमवार को बैठक को लेकर सहमति बनने के बाद 7 अक्तूबर की तारीख तय होने के आसार जताए जा रहे हैं। अगर 7 अक्तूबर को बैठक होती है तो इसमें प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत मामलों पर चर्चा हो सकती है। खास तौर पर कर्मचारियों से जुड़े मामलों और विभिन्न विभागों में भर्तियों से संबंधित प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की नजर रहेगी।इसके अलावा अलग-अलग विभागों की ओर से भेजे गए अन्य प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि बैठक का अंतिम एजेंडा और प्रस्तावित फैसले आधिकारिक तौर पर सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक लंबे समय से लंबित मामलों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कर्मचारियों और भर्ती से जुड़े मामलों पर सरकार के फैसलों का इंतजार कर रहे लोगों की नजर अब बैठक की अंतिम तारीख और एजेंडे पर रहेगी। फिलहाल 7 अक्तूबर को बैठक होने की संभावना है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद बैठक की तारीख और एजेंडे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।