फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal cabinet meeting likely october 7 employees recruitment decisions

हिमाचल: पांच अक्तूबर की बैठक टली, अब सात को सुक्खू कैबिनेट की बैठक के आसार; कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा

Mon, 05 Oct 2026 09:27 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 05 Oct 2026 09:27 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब 7 अक्तूबर को होने की संभावना है। इससे पहले 11 सितंबर और 5 अक्तूबर को प्रस्तावित बैठकें स्थगित हो चुकी हैं। सोमवार को सरकार के स्तर पर सहमति बनने के बाद नई तारीख तय किए जाने के आसार हैं। प्रस्तावित बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मामलों, भर्तियों और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और फैसले हो सकते हैं।

विज्ञापन
himachal cabinet meeting likely october 7 employees recruitment decisions
हिमाचल कैबिनेट मीटिंग (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल बैठक को लेकर अब नई तारीख सामने आने के आसार हैं। जानकारी के अनुसार 7 अक्तूबर को मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। इससे पहले दो बार बैठक की तारीख तय होने के बावजूद इसे स्थगित किया जा चुका है।

विज्ञापन


मंत्रिमंडल की बैठक पहले 11 सितंबर और इसके बाद 5 अक्तूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन दोनों ही बैठकें नहीं हो सकीं। अब सरकार की ओर से बैठक की नई तारीख तय करने की तैयारी चल रही है। सोमवार को बैठक को लेकर सहमति बनने के बाद 7 अक्तूबर की तारीख तय होने के आसार जताए जा रहे हैं। अगर 7 अक्तूबर को बैठक होती है तो इसमें प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत मामलों पर चर्चा हो सकती है। खास तौर पर कर्मचारियों से जुड़े मामलों और विभिन्न विभागों में भर्तियों से संबंधित प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की नजर रहेगी।
विज्ञापन


इसके अलावा अलग-अलग विभागों की ओर से भेजे गए अन्य प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि बैठक का अंतिम एजेंडा और प्रस्तावित फैसले आधिकारिक तौर पर सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक लंबे समय से लंबित मामलों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कर्मचारियों और भर्ती से जुड़े मामलों पर सरकार के फैसलों का इंतजार कर रहे लोगों की नजर अब बैठक की अंतिम तारीख और एजेंडे पर रहेगी। फिलहाल 7 अक्तूबर को बैठक होने की संभावना है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद बैठक की तारीख और एजेंडे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed